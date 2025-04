Nueva demanda contra ‘Cuevita’

Pamela López dijo que ‘Aladino’ sigue sin pasar pensión a sus hijos

Pamela López dio ayer una conferencia de prensa, acompañada de su abogada Rosario Sasieta. La aún esposa de Christian Cueva anunció que interpondrá una nueva denuncia contra el futbolista. El pronunciamiento se da luego que la denuncia por violencia física y psicológica contra Christian Cueva fuera archivada.

Según explicó la abogada Rosario Sasieta, ahora denunciarán al jugador por violencia familiar en contra de sus hijos, esto debido a que no cumple con la pensión de los pequeños.

“Iniciaremos todo por vía judicial (…) Esta situación de quitarles a sus hijos, no comunicar a la madre por si acaso aquí está el dinero (…) Vamos a iniciar una denuncia”, expresó la letrada.

La trujillana se mostró indignada porque Christian Cueva no cumple con la pensión de sus pequeños y aclaró que ella quiso conciliar, por eso no presentó una demanda.

Entre lágrimas, señaló que viene atravesando momentos difíciles desde que el futbolista decidió abandonar su hogar.

Leer también [Aixa Sosa, pareja de Mauricio Diez Canseco, lanza programa ‘Aixa Fitness’]

“Es muy doloroso e indignante, él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque obviamente, hasta el último minuto, apelamos a la buena fe y conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, indicó López.

“Cuando él decía que mandaba dinero en mi cuenta, yo no recibí absolutamente nada de él para mis hijos y desde entonces, he tenido que ingeniármelas”, manifestó.