No paran bola a fiscal de la Nación

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó ayer que ha solicitado más de cinco reuniones con el ministro del Interior para coordinar temas relacionados a combatir la inseguridad ciudadana, pero que no ha recibido respuesta.

«Eso es lo que nos preocupa, especialmente la inseguridad ciudadana. Actualmente, ya tengo, por lo menos 5, ya me voy al sexto oficio que le he remitido al señor ministro del Interior para conversar sobre los planes operativos, sobre la inteligencia operativa que debe desplegar la PNP. No se nos ha respondido de manera apropiada o de manera oportuna para reunirnos«, indicó

En ese sentido, la titular del Ministerio Público resaltó que se debe apuntar a la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato «con inteligencia operativa, con infiltrados de la Policía». Sin embargo, señaló que la PNP no está escuchando a la Fiscalía.