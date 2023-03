No incluirán a 17 congresistas allanados en informe final de ‘Los Niños’

El pedido de la no agrupada Susel Paredes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) fue rechazado. Y es que la congresista pidió devolver el informe final de Los Niños a la mesa de trabajo presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso) no solo para encausar a los 6 enunciados en lugar de 4, sino para incluir en la carpeta a los 17 parlamentarios investigados por el Ministerio Público.

Pero la presidenta de la SAC comentó el carácter extemporáneo de la propuesta. El documento expuesto por Norma Yarrow se basó en una denuncia presentada por Patricia Chirinos en el 2022. El requerimiento de Paredes Piqué excede al folio presentado con anterioridad.

“De oficio no podemos hacer inclusión de otros congresistas, más aún si no sabemos el contenido de la denuncia o de las investigaciones que tiene la fiscalía. No tenemos conocimiento de cuáles han sido los resultados de dicho allanamiento”, declaró Camones.

Leer también [Se cae complot contra Fiscal de la Nación, Patricia Benavides]

Antes de votar, la apepista decidió recomendar el desafuero de Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza y Elvis Vergara, además de acusarlos por supuesta organización criminal y tráfico de influencias.