No hallan a maestra en Chancay

Cinco meses después del trágico derrumbe del puente de Chancay, los seres queridos de Patricia Liberto Salcedo siguen esperando respuestas. La profesora de 46 años viajaba como pasajera en el bus que se precipitó al río durante el accidente ocurrido en febrero pasado.

Desde entonces, no se tienen noticias de ella: no apareció entre los heridos, no fue hallada por los rescatistas y no figura en ningún registro médico. La incertidumbre ha mantenido a su esposo, Isaac Trujillo, y a otros familiares en una angustiante búsqueda sin fin.

Los trabajos de demolición de la estructura del puente Chancay iniciaron el lunes 30 de junio, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El esposo de la maestra pidió a las autoridades ser precavidos durante los trabajos de demolición y remoción de escombros, pues considera la posibilidad de que el cuerpo de su esposa se encuentre bajo los restos del puente.