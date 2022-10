No hablen de su cuerpo

La conductora de “El gran show” se refirió a las recientes declaraciones de Magaly Medina, donde le aconseja bajar de peso, tener una alimentación balanceada y hacer ejercicios. Según Gisela Valcárcel nadie puede opinar de su cuerpo, además se siente físicamente espectacular.

A Gisela Valcárcel no le hace nada de gracia que Magaly Medina critique su físico

La “Señito” no va a permitir que nadie la tilde de “flaca o gorda”, pues ella está como desea estar.

“Yo le digo una cosa, yo puedo hablar de peso, de mi rollo y de mi celulitis cuando yo quiera. Eso sí, a mí no me van a decir si estoy gorda, estoy flaca. Yo estoy como quiero, rica. Porque si uno no se lo dice, ¿entonces quién? Que empiece el show, las cosas claritas”, fue el radical mensaje de la presentadora.

Sin embargo, el programa que conduce su hija, Ethel Pozo habló durante todo un día sobre el supuesto sobrepeso de Giuliana Rengifo.

Por su parte, Tilsa Lozano, que en algún momento también fue criticada por su peso, decidió enviarle un mensaje entre líneas a Magaly Medina, evidentemente defendiendo de las críticas a su jefa.

Leer también [Kike Suero evalúa demandar a Magaly]

La exvengadora dejó entrever que la larga trenza que lució Gisela era una víbora, pues siempre está detrás de ella, en referencia a Magaly.

“Carlos Cacho dijo un látigo, yo pensé que era una víbora y como siempre, atrás tuyo”, dijo Tilsa, lo que generó las risas de los presentes.

Cabe precisar que en las próximas semanas Tilsa Lozano pasará a las filas de las casadas. El boxeador Jackson Mora la llevará al altar en una exclusiva ceremonia.