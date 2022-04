No es tiempo para la Asamblea Constituyente

El congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, afirmó el contexto actual que atraviesa el país no amerita la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna, tal como lo propone su colega de bancada, Margot Palacios, a través de un proyecto de ley.

El legislador, del bloque magisterial del oficialismo, reconoció que la bancada tampoco cuenta con los votos para que esta propuesta se apruebe en el Congreso.

“Hay que ser bastantes sinceros, nosotros evaluamos el contexto nacional y lo que pide el pueblo. Se pide el cambio de Constitución, pero el contexto actual no lo amerita. No es el momento para tener la política de cambio de Constitución”, manifestó.

“Nunca lo van a aprobar (la Asamblea Constituyente) porque los votos no andan. Se podrá debatir (en el pleno), pero los votos no andan y no se va a aprobar”, acotó.

Para Pasión Dávila, un gran sector de la población no está enfocado en el cambio de la Constitución, sino en que haya más oportunidades de trabajo y que se estabilicen los precios de la canasta básica familiar.