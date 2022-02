Neymar no se calla y revela su plan de retiro

Neymar se sinceró en una charla en el podcast de Gaules, un reconocido streamer brasileño. La estrella de París Saint Germain (PSG) y Selección de Brasil dio detalles sobre su futuro. No descartó incursionar en la MLS.

La estrella de PSG, también habló sobre la definición contra el Real Madrid en la Champions League

“No sé. Tengo algunas dudas al respecto. No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más”, señaló ‘Ney’ que también habló sobre la fecha de su retiro.

“Bromeo con mis amigos que me jubilaré cuando tenga 32 años. Pero es solo una broma. No lo sé. Honestamente, jugaré hasta que esté mentalmente cansado. Si mi salud mental está bien y mi cuerpo también… Físicamente, creo que todavía aguantaré unos cuantos años. Pero mi salud mental es lo más importante. Mi contrato con el PSG durará hasta que tenga 34 años. Así que estaré jugando hasta entonces al menos”, agregó Neymar.

Neymar sobre Real Madrid

“Esperamos hacer historia en el Paris Saint-Germain. Veremos qué nos depara el futuro. Estamos trabajando muy duro. Por supuesto, el equipo necesita prepararse un poco más. Pero esperamos hacer historia ganando contra el Madrid”, señaló Neymar que ingresó en el segundo tiempo del triunfo de PSG por 1-0 ante Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

¿DÓNDE QUIERE COLGAR LAS BOTAS?

Con contrato en vigor con el PSG hasta 2025, Neymar no cierra la puerta a una salida hacia Brasil, en concreto al Santos (su exequipo, en el que militó entre 2009 y 2013, año en que fichó por el Barcelona), o la MLS en los próximos años.

Así, el exbarcelonista reveló a través de Twitch que “tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos, lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso“. Andrés Rueda, presidente del Santos, contestó que las puertas del club “estarán siempre abiertas para Neymar”.

Pero Neymar, de 30 años. también afirmó que “tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada”. Y añadió:”¿Por qué Estados Unidos? Es un campeonato corto. Tienes 3 o 4 meses de vacaciones (risas)”.

LESIÓN EN EL 2021

Recordemos que el delantero brasileño Neymar, estuvo lesionado en el tobillo izquierdo y en enero del presente año se repuso luego de haber estado dos meses, en para, según lo dijo el Paris Saint-Germain.

“Neymar Jr. ha vuelto a correr y ha comenzado la fase de reacondicionamiento sobre el terreno”, señala el parte médico divulgado en enero último por el PSG.

El jugador sufrió una lesión de ligamentos en un encuentro liguero contra el Saint-Etienne el 24 de noviembre del año pasado y pocos días después los médicos del club señalaron que estaría de baja de seis a ocho semanas.

DATOS

Neymar es un futbolista brasileño nacido el 5 de febrero de 1992 en el municipio de Mogis das Cruzes, en el Estado de Sao Paulo. Hoy juega como extremo en el Paris Saint-Germain además de representar a su país en las competiciones internacionales.

Por su rapidez en el campo y su maestría en los regates, los ojeadores no tardaron en descubrirle y fue pasando por varios equipos de su ciudad hasta acabar en el Santos. Tiene un hijo de una relación adolescente con Carolina Dantas: Davi Lucca da Silva, nacido el 24 de agosto de 2011.