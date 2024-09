Netanyahu amenaza a Hamás por muerte de rehenes

El grupo terrorista palestino, Hamás, se enfrentará a graves consecuencias por la muerte de seis rehenes, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Israel no dejará pasar sin más esta masacre. Hamás pagará un precio muy alto por ello”, declaró el primer ministro.

Además, Netanyahu pidió perdón por no haber traído vivos a casa a los seis rehenes. “Se lo dije a las familias, y lo repito aquí esta noche: les pido perdón por no haber conseguido traerlos con vida. Estuvimos cerca, pero no lo conseguimos”, señaló.

Asimismo, el primer ministro israelí afirmó que Tel Aviv no retirará sus tropas del corredor Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto, un punto clave en las actuales negociaciones de alto el fuego.

“Determina todo nuestro futuro. Es el oxígeno de Hamás”, comentó sobre el corredor.

El corredor Filadelfia es una estrecha franja de tierra de 14 kilómetros de longitud que representa la totalidad del área fronteriza entre Egipto y Gaza. Se estableció en 1979, en los tratados de paz entre los Gobiernos egipcio e israelí como una zona de amortiguamiento desmilitarizada.

En mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hicieron cargo de ese tramo y, en julio, Netanyahu comenzó a insistir en que las tropas israelíes permanecieran en el corredor indefinidamente.