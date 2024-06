Negocios en Villa El Salvador cerca de la quiebra por asaltos y extorsión

El Parque Industrial de Villa el Salvador pasa por una crisis provocada por la inseguridad, la inacción de las autoridades y la galopante crisis económica que azota el país.

Los ciudadanos peruanos experimentan diariamente las diversas crisis que los afectan desde diferentes frentes: la crisis económica, exacerbada por la inestabilidad política y la creciente inseguridad ciudadana. Estas problemáticas son especialmente evidentes en el Parque Industrial del distrito de Villa El Salvador, en Lima, donde los empresarios ven sus inversiones amenazadas por la actual situación del país.

Carlos Acevedo, presidente de la Central de Asociaciones Empresariales y de Empresarios del Parque Industrial de Villa El Salvador, ha proporcionado datos alarmantes sobre la situación en este distrito del sur de Lima. En este parque industrial, donde operan alrededor de 2,500 microempresarios en siete ramas productivas, la inseguridad ha exacerbado la crisis económica. “No tenemos policías, no tenemos Serenazgo y, más que todo, no hay reactivación”, señala Acevedo. A pesar de las múltiples solicitudes al Ministerio del Interior y a la municipalidad, las autoridades no han proporcionado el apoyo necesario para garantizar la seguridad ni para impulsar la reactivación económica post-pandemia.

La extorsión y los robos afectan aproximadamente a 200 empresas en la zona. Los empresarios viven con el temor constante de represalias, lo que complica aún más la situación. “Muchos empresarios tienen temor de represalias. A veces contratamos vigilantes privados, pero se nos complica”, explica Acevedo. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha obligado a los comerciantes a buscar soluciones de seguridad por cuenta propia, generando gastos adicionales que muchos no pueden costear.

Llamado urgente a las autoridades

La situación en Villa El Salvador es crítica y requiere atención inmediata. Acevedo enfatiza la necesidad de un apoyo financiero real y de medidas de seguridad efectivas para evitar la quiebra de más negocios. “Nosotros generamos muchos puestos de trabajo y divisas para nuestra patria. Sin un apoyo económico verdadero, no vamos a poder crecer. Al contrario, estamos cerrando muchas empresas (…) ya casi 400 están al borde de la quiebra”, afirma. La comunidad empresarial hace un llamado urgente al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para que intervenga y proteja esta zona comercial vital para la economía del país.

¿Qué es el Parque Industrial de Villa El Salvador?

El Parque Industrial de Villa El Salvador es una importante zona económica ubicada en el distrito homónimo de Lima, Perú. Este parque alberga a una gran cantidad de micro y pequeñas empresas que operan en diversas ramas productivas. A continuación, se detallan algunas características clave:

Diversidad de Ramas Productivas

El Parque Industrial de Villa El Salvador incluye siete principales ramas productivas:

Carpintería

Metal mecánica

Fundición

Alimentos

Confecciones

Artesanía

Calzado

Importancia Económica

Generación de empleo : El parque industrial es un motor significativo para la economía local, proporcionando empleo a miles de personas en la región.

: El parque industrial es un motor significativo para la economía local, proporcionando empleo a miles de personas en la región. Contribución al PIB: Las empresas dentro del parque contribuyen considerablemente al producto interno bruto (PIB) local y nacional a través de la producción y comercialización de bienes.

El Parque Industrial de Villa El Salvador es crucial para la economía peruana, pero la inseguridad y la falta de apoyo gubernamental están poniendo en riesgo su viabilidad. Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y apoyar económicamente a los empresarios en esta área vital.

