Nadine Heredia no es bien recibida en Brasil

El senador brasileño Sergio Moro se refirió al asilo político otorgado a la sentenciada Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, que escapó de la justicia peruana a Brasil.

“Este episodio de concesión de asilo diplomático a Nadine Heredia no fue bien recibido en Brasil. El asilo diplomático debe concederse a personas perseguidas políticamente por sus opiniones o que no cuentan con debido proceso legal, no parece que ese sea el caso de Nadine Heredia, al menos no tenemos esa información en ese sentido en Brasil y ese asilo fue concedido muy rápidamente, el mismo día en que salió la sentencia de condena”, señaló el senador.

Asimismo, enfatiza que las respuestas del ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, sobre este caso no fueron claras, por lo que solicitan que presente la documentación necesaria que respalde la decisión de asilo.

“Ella fue a la embajada y recibió el asilo diplomático. Fue traída a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea. La oposición al Gobierno, de la cual formo parte, ha sido muy crítica respecto de ese asilo diplomático, inclusive citamos al ministro Mauro Vieira en el senado federal y le exigimos explicaciones. Él fue muy poco claro, solo dijo que ella había tenido una cirugía de columna, pero sin ningún esclarecimiento sobre por qué no podía recibir tratamiento en Perú. Estamos exigiendo que presente la documentación que respalde esas afirmaciones”, sostuvo.