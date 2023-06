Mujer herida durante rescate a empresaria permanece grave

El operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual permitió frustrar el secuestro de una empresaria, dejó más de un herido durante el fuego cruzado que se produjo en el distrito de Los Olivos. La señora Martha Flores Fierro, fue una de las más afectadas puesto que un proyectil comprometió varios de sus órganos.

En un primer momento, la víctima fue evacuada por sus familiares a la clínica Jesús del Norte, ubicada en el distrito de Independencia. Allí tuvo que ser operada porque el hígado y el intestino estaban muy comprometidos, además había perdido mucha sangre.

Mariela Buitrón, hija de la mujer herida señaló que la PNP no le brindó auxilio en el momento que su mamá resultó herida. Según relató su mamá había salido de casa para ir a comprar pan y de pronto se topó con esta desgracia. Exigió explicaciones al Ministerio del Interior por no ayudar a su madre, y por dejarla desangrada en la vía pública.

Traslado a Hospital Loayza

Con el paso de las horas, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre este caso y señaló que trasladarán a la señora Martha Flores Fierro al hospital Loayza. “De esta manera aseguramos la continuación de su atención médico”, precisó la entidad. El traslado se realiza a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y con la atención del Seguro Integral de Salud (SIS).

El SIS también se pronunció al respecto y precisó que todos los gastos que demande la atención, traslado y hospitalización de Martha Flores son financiados por el Seguro Integral de Salud

Titular del Interior dijo que ya se investiga el caso

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, señaló que las investigaciones ya iniciadas determinarán cómo resultó herida una mujer durante el rescate de una empresaria secuestrada en el distrito de Los Olivos.

El ministro reconoció que Martha Flores se encuentra delicada. “El último reporte que he tenido es que la Policía ya ha hecho el contacto, eso es lo que me han informado. Está un poco delicada (la señora), pero la atención me ha indicado que está en forma permanente”, manifestó.

Finalmente dijo que lo único que queda es esperar el resultado de las investigaciones, las pericias, como corresponden; y eso determinará qué es lo que pasó.