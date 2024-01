Morrissey cancela concierto en Lima: conoce las razones

Move Concerts Perú señala qué hacer para la devolución de las entradas del esperado concierto del artista británico, Morrissey

El músico británico Morrissey, quien planeaba conmemorar sus 40 años de carrera con un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima el 8 de febrero, ha decidido cancelar su actuación, según informó hoy Move Concerts Perú, la entidad encargada de la organización del evento.

La anulación afecta a todas las presentaciones programadas para la gira de Morrissey en Latinoamérica y se debe a problemas de salud del artista, según detalla un comunicado difundido en plataformas de redes sociales.

El británico iba a traer su gira “40 years of Morrissey”, descrita por Move Concerts como “una celebración de las canciones que te hicieron reír, llorar y las canciones que salvaron tu vida”.

“Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecer en Zúrich”, comunicó Donnie Knutson, tour manager del músico británico, en la cuenta de Instagram de Morrissey.

¿Cómo se hará con la devolución de las entradas?

Después de expresar su pesar por los posibles inconvenientes causados por esta situación, Move Concerts Perú indicó: “En cuanto al proceso de devolución de las entradas, informamos que en los próximos días se anunciará los detalles específicos para realizar este procedimiento”.

Se aconseja estar pendiente de las redes sociales de la entidad organizadora del evento para recibir información y actualizaciones adicionales sobre este proceso.

Los seguidores anhelaban revivir con el artista sus destacados éxitos en solitario, entre ellos, “Suedehead”, “Everyday is Like Sunday” y “First of the Gang to Die”, así como los aclamados temas de The Smiths, como “There is a Light that Never Goes Out”, “How Soon is Now” y “This Charming Man”.

