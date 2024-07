Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky estarán en el Monumental

El evento será en conmemoración al centenario de Univeristario.

Los reconocidos periodistas deportivos, Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky, estarán presentes en el Estadio Monumental de Ate. En el recinto deportivo, llevarán a cabo el evento denominado “La noche eterna” el próximo 6 de Agosto.

La gerencia deportiva de Universitario de Deportes, encabezada por Jean Ferrari, ha dado un paso gigantesco durante los últimos días para definir este evento, el cual será propio en el año del Centenario del club. Los famosos narradores internacionales mostraron su alegría y entusiasmo por formar parte de este espectáculo.

Jean Ferrari reveló lo que ambos presentadores dijeron tras el anuncio del evento: “Encaré. Me presenté y le dije: Tenemos el centenario en Perú con Universitario y me dijo: ¿Universitario de Deportes? y cuando se le abrieron los ojos sabía que lo tenía. Le comenté y me dijo que estaba feliz, que es el club más grande del país y al finalizar me confirmó su presencia diciendo: cuente conmigo, yo quiero estar y después vemos quién me acompaña. Yo quiero estar”, aseveró el gerente deportivo de los cremas.

Acto seguido, el administrador de Universitario señaló que el propio periodista le sugirió contactarse con Morena Beltrán para que hagan dúo juntos en “La noche eterna”. Sin duda, ese tándem era espectacular de cara a un evento de gran magnitud como éste.

Al finalizar con la rueda de prensa, Ferrari comentó de que “Es una ceremonia que nos recibe a la institución de manera unida entre toda nuestra hinchada, la parte administrativa, el comando técnico y los futbolistas”. Nos recibe en un momento realmente importante porque hemos demostrado la fuerza que tenemos con estas acciones”.

Recordemos que en este evento, habrán artistas invitados de diversas personalidades, leyendas, personajes y se realzará a todas las disciplinas con las que el club cuenta en la actualidad. La expectactiva por este espectáculo crece en las calles; tal es así de que los tickets están que salen de manera rápida. El costo de éstas da lo mismo, lo que se espera es que la gente disfrute este evento en su máxima dimensión.