Monique Pardo vende auto por salud

Monique Pardo en crisis de salud, subasta su auto y ventas de arte para costear tratamientos.

La reconocida artista Monique Pardo enfrenta un delicado estado de salud y, en medio de su difícil situación, ha tomado la decisión de poner en venta su vehículo y ofrecer sus discos y pósteres a sus seguidores para cubrir los gastos médicos necesarios. Pardo, intérprete de ‘Caramelo’, ha expresado su frustración hacia EsSalud, alegando falta de atención a pesar de haber realizado pagos particulares.

El problema de salud de Pardo se remonta a un incidente en el programa de Gisela Valcárcel en 2021, donde sufrió una caída que, según ella, ha afectado su estado físico y ha desencadenado síntomas de insuficiencia cardíaca. La exvedette culpa a la producción y señala a Julie Freundt como la única persona que impulsó un diagnóstico certero y la conectó con Apdayc para recibir apoyo económico.

En un llamado a sus seguidores, Monique Pardo muestra sus productos a la venta, resaltando que a lo largo de su carrera se ha dedicado a vender arte, no escándalos. Además de discos y pósteres, la artista ofrecerá su automóvil rojo, el cual ha tenido durante varios años. Invita a sus seguidores a visitar su hogar para adquirir estos productos y así contribuir a cubrir los costos de medicinas y terapias.

“Tu Monique sabe que es una mujer decente. Siempre he sido artista y me he defendido como tal. Vendo mis discos, mis pósteres y ahora estoy vendiendo mi auto”, afirmó, evidenciando su compromiso con una carrera íntegra y la necesidad de recursos para enfrentar su complicada situación médica.