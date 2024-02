Monique Pardo, en silla de ruedas, pide ayuda para sobrevivir

La exvedette atraviesa por un momento complica por un deterioro en su salud

Monique Pardo ha causado gran preocupación entre sus seguidores al hacer un llamado de auxilio en sus redes sociales y acusar a Essalud de abandonarla. En su cuenta oficial de Facebook, publicó un mensaje que expresaba su grave situación y pedía ayuda al Dr. Príncipe.

La artista peruana ha estado enfrentando dificultades desde hace varios años, especialmente después de un accidente en el set de televisión. Ha buscado una compensación económica de Gisela Valcárcel, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.

Monique, quien ahora se desplaza en silla de ruedas, reveló la deficiente atención que recibía de Essalud, considerando que no estaban haciendo un seguimiento adecuado de su caso. Describe sus dolores constantes, su lucha por sobrevivir y la necesidad urgente de medicamentos y terapias para su salud deteriorada.

Para sobrevivir a esta situación, Monique se ha visto obligada a vender sus discos, pósteres y ahora incluso está subastando su amado automóvil, un Mercedes Benz rojo: “Yo necesito, tengo que alimentarme a diario, necesito medicina, necesito terapia para poder sobrevivir a esto, yo me lo he propuesto, pero a veces me canso de luchar”, mencionó