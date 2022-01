Minsa no descarta cierre de playas por todo el verano

El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, reveló que su despacho no tiene por descartado cerrar los balnearios del Perú por toda la temporada de verano a fin de prevenir nuevos contagios de COVID-19. Cevallos dijo que la medida será evaluada de acuerdo al comportamiento de los ciudadanos durante las celebraciones de Año Nuevo y durante los primeros días del primer mes del 2022 en las playas para que se cumplan las medidas de bioseguridad básicas.

“No es una posibilidad descartada, pero en este momento no está agendada. Nosotros no consideramos ahora, en este momento, que sea inevitable que tengamos que cerrar las playas todo el verano porque los escenarios son distintos, puede ser que en algunas playas se tome una decisión más radical, pero cerrar ahora todas las playas del litoral peruano no está pensado”, finalizó.