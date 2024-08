Ministro Santiváñez: “El MP es enemigo de la Policía”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó al Ministerio Público por sus últimas acciones que van, según su opinión, en contra de la Policía Nacional. En ese sentido, lamentó el poco apoyo de los fiscales para el trabajo de los efectivos.

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, expresó.

Santiváñez puso como ejemplo el rescate de un empresario en Los Olivos, por lo que aseguró que no hubo fiscales en el operativo porque no quisieron ir argumentando que no era su jurisdicción.

“El general Marco Conde tuvo que llamar al fiscal superior para exigirle que el fiscal de la jurisdicción vaya y el fiscal superior prácticamente lo conminó al fiscal Díaz para que se hiciera cargo y este finalmente tampoco fue, mandó a su subordinada, una fiscal adjunta que fue a practicar la diligencia”, sostuvo.

Otro caso que mencionó es el que ocurrió hace tres días, cuando se detuvo a 16 requisitoriados en un operativo. Según el ministro, un fiscal denunció a los policías que dieron a conocer los nombres de cada detenido.