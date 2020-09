Ministro reconoce que se equivocó con información inicial de Thomas Restobar

El ministro Jorge Montoya aseguró que la información que recibió sobre el operativo policial en la dicoteca Thomas Restobar, ubicada en Los Olivos, “inicialmente fue falsa”. En conferencia de prensa, el ministro anunció la remoción del personal policial involucrado en la intervención a la discoteca ubicada en Los Olivos, además de la formación de una comisión para reordenar los planes de información policial

Ahora dice que se tiene que llegar al fondo de las investigaciones

“La información inicialmente brindada fue falsa. Lamentablemente, ha sido falsa, no ajustándose a la verdad. Incluido, a mi persona y al alto mando de la Policía Nacional del Perú mediante documentos”, dijo.

Asimismo sostuvo que ha dado instrucciones para que se llegue al esclarecimiento de los hechos.

“Estos hechos nos ayudan que se realicen con pulcritud y transparencia las investigaciones. Yo he dado cuenta de los hechos de acuerdo a la información brindada por el jefe del Escuadrón Verde a cargo de la intervención. Si ello resulta falso es inaceptable (…) No he pretendido cambiar los hechos o sesgarlos. No descansaremos hasta saber la verdad”, señaló.

Por otro lado, manifestó que estos son resultados preliminares realizados por la Oficina de integridad institucional del Mininter. “Se ha evidenciado irregularidades en el recojo, entrega y conservación en la evidencia. Se acreditaría que se ha dado información falsa mediante documentación oficial y se ha omitido o ocultado información contenida en el informe”, aseveró.

Por ello, sostuvo, “Se ha aperturado la investigación y se ha dispuesto todas las facilidades ante los requerimientos de la Fiscalía y otras autoridades”, acotó.