Ministro Carrasco ahora lo niega todo

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, afirmó ante la Comisión de Defensa del Congreso que nunca se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, pese a que en declaraciones anteriores dio a entender que trató temas de su sector con el mandatario en esa vivienda.

Carrasco Millones aseguró que fue a la casa del pasaje Sarratea la noche del viernes del 19 de noviembre para conversar con el presidente Castillo, sin embargo, aseguró que la reunión no se concretó.

“No me reuní con nadie, estuve solo todo el tiempo esperando que se diera el encuentro y no se dio“, dijo al responder sobre su aparición en un vídeo emitido por el programa Cuarto Poder en el que se le ve llegando a la casa en Breña, donde el jefe de Estado también recibió a otros funcionarios y empresarios.