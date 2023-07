Ministra de Educación informa decreto de urgencia para asegurar clases durante fenómeno el niño

Medida garantiza continuidad del servicio educativo para 5 mil colegios y 780 mil estudiantes de Piura, Tumbes y Lambayeque

La ministra de Educación, Magnet Márquez, dio a conocer que se ha aprobado un decreto de urgencia para garantizar la continuidad del servicio educativo ante las consecuencias del fenómeno El Niño, el cual busca favorecer aproximadamente a 5 mil colegios y 780 mil estudiantes de Piura, Tumbes y Lambayeque.

En conferencia de prensa, la ministra manifestó que se va a preparar a las instituciones educativas para que no vayan a parar por el fenómeno El Niño. “Vamos a poner cobertura de techos y tomar medidas para evitar inundaciones, como poner sacos de arena en los ingresos, rampas y muros de contención, y también vamos a limpiar los drenajes”, agregó.

En ese sentido, afirmó que no habrá privatización de la educación y que el gobierno garantiza la gratuidad de la enseñanza. “Eso es indiscutible y no vamos a permitir nada que pueda poner en riesgo esa gratuidad. No hay privatización, así de claro”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la transferencia de algunas funciones a la Municipalidad de Lima, que tiene un régimen especial y funciona como un gobierno regional para Lima Metropolitana, no implica la municipalización de la educación, pues se trata de un proceso que se ha hecho con todas las regiones.

Concluyó que no se está hablando de municipalización, sino que estamos dentro del marco de la Ley de Descentralización, tal como se ha venido trabajando con las regiones desde años atrás.

