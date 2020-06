Ministerio Público abrirá investigación preliminar a ‘Ricolás’

Continúa la polémica. El actor Andrés Wiese decidió defenderse de las acusaciones de su excompañera de trabajo Mayra Couto y de la menor de edad, ambas lo tildan de acosador. En el comunicado que publicó en su cuenta de Facebook negó las acusaciones de la popular “Grace” y calificó de “error” las conversaciones que mantuvo con la joven de 17 años.

El actor inició pidiendo disculpas por el video íntimo que subió a su cuenta de Instagram, el cual luego borró. Andrés afirmó que desconocía que la joven con la que entabló una conversación era menor de edad y calificó de “juegos virtuales” el contenido íntimo.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites” expresó.

Andrés aprovechó e hizo un llamado a todos sus seguidores, para que tengan más cuidado con las personas que hablan en redes sociales, pues a pesar de tener consentimiento de compartirse contenido íntimo, pueden hacerse público.

El popular “Ricolás” le respondió a Mayra Couto y lamentó las acusaciones que le hizo su excompañera y negó las acusaciones. Andrés utilizó de respaldo al equipo de producción, según el actor durante los 8 años que duró la serie, estuvieron al pendiente de cada integrante de “Al fondo hay sitio”.

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto. Lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores”, acotó.

No era el único chat caliente

Los administradores de la página “Te contamos todito” se contactaron con Magaly Medina para hacerle llegar más contenido de las conversaciones que mantenía Andrés Wiese con sus seguidoras.

Las conversaciones que mostraron en esta ocasión, son más fuertes que los mensajes que mantuvo el actor con la joven de 17 años.

“Tócate pensando…..”, “Quiero verte un poco más, no me dejes así “, “video más largo tocándote”. Son algunos de los mensajes que envió Wiese.

Además la conductora de espectáculos reveló que la Fiscalía se había comunicado con la producción de su programa para pedirle información sobre el reportaje que emitió del popular “Ricolás”.

“La Fiscalía se ha comunicado conmigo y con mi productor porque nos está pidiendo todo este material, asimismo el Ministerio de la Mujer nos solicitó en la mañana el número de teléfono de la chica y su madre, cosa que ya hicimos”, señaló.