Minedu informa cuántas vacantes hay para matricula escolar 2024

También indico desde cuándo empiezan las inscripciones ¡Toma nota!

Con el objetivo de aclarar la incertidumbre y preocupación de algunos padres de familia, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha comunicado que hay fechas establecidas para la matrícula escolar del año 2024. En caso de no obtener una vacante durante los días señalados, se abrirá un periodo de inscripción excepcional para garantizar la oportunidad de obtener una. A continuación, se detallan las fechas de este relevante trámite.

“No hemos terminado el año escolar y ya hay preocupación por matricular a los hijos y las hijas. Lo primero que debemos decirles a los padres de familia, abuelos o apoderados es que no tienen que hacer la cola, no es necesario amanecerse o maltratrase físicamente. Las inscripciones para la matrícula serán del 18 al 29 de diciembre”, detalló Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director de la DRELM.

Aclaró que la plataforma de matrícula para el año 2024 estará disponible a partir del lunes 11 de diciembre. En este periodo, los padres de familia podrán buscar el colegio más cercano a su domicilio, su residencia o el colegio de su elección.

Para aquellos padres que prefieran realizar este trámite de manera presencial, señaló que tendrán la opción de hacerlo, pero únicamente durante el periodo comprendido entre el 18 y el 29 de diciembre.

¿Cuándo termina el año escolar 2023?

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó que el año escolar 2023 concluirá durante la tercera semana de diciembre, específicamente el 22 de diciembre.

Te puede interesar:

¿Cuántas vacantes habrán para el 2024?

“Para Lima Metropolitana tenemos aproximadamente 250,000 vacantes. De ellas, más de 80.000 serán para educación inicial, más de 103 mil para educación primaria y más de 65.000 para educación secundaria”, detalló en entrevista con Frecuencia Latina.

Añadió que el año pasado no se utilizaron más de 80,000 vacantes, por lo que no hay riesgo de quedarse sin cupo para el año lectivo 2024.

¿Qué hacer si no encuentro vacante?

Luis Alberto Quintanilla anticipó que aquellos padres de familia que no hayan logrado asegurar una vacante en esta primera fase tendrán una segunda oportunidad.

“Es importante que los padres de familia sepan que no podemos determinar el número de vacantes mientras no terminemos el año escolar. Las vacantes serán asignadas del 3 al 8 de enero. Si algún padre de familia no encontrara una vacante en las primeras fechas tendremos más vacantes para una segunda etapa, excepcional. Debe quedar claro que todos los niños van a tener derecho a la educación”, dijo.

Explicó que la presentación de documentos solo es requerida para la matrícula de nuevos ingresos, es decir, para niños de tres años que ingresan a la educación inicial. Para este caso específico, solo se necesitará presentar el DNI del niño y el DNI del padre o apoderado, no se requerirán otros documentos.