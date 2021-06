Milett lamenta salida de “El artista del año”

La canción no la ayudó. La ex chica reality Milett Figueroa se pronunció tras su salida de “El artista del año” reconociendo que no fue su mejor presentación y que la canción no la ayudó.

Lamentablemente Milett Figueroa fue eliminada y América Espectáculos” le preguntó si creía tener conocimiento en qué fallo en su presentación.

Según la modelo, la canción “Mala fama” de la cantante Danna Paola no fue la mejor elección y cree que debido a eso soltó tremenda desafinacion.

“No fue mi fuerte” expresó la también actriz, quien semanas atrás pidió que le pongan canciones más complejas para poder demostrar su talento, a su vez

también quería dejar de ser catalogada como la “chica sexy”.

Recordemos que una fecha anterior a la semifinal, Milett Figueroa no tuvo un buen puntaje, esto tras caerse bailando un mix de Jennifer López