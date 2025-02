¡Milei sería juzgado por “megaestafa”!

PROMOVIÓ CRIPTOMONEDA ‘LIBRA’ Y ARGENTINOS PERDIERON 4 MIL MILLONES DE DÓLARES

A las 19.01 del viernes 14 de febrero, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA. «La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA», publicó el mandatario libertario, que siempre fue un entusiasta de la tokenización de la economía.

El mensaje de Milei incluyó un link del emprendimiento, llamado «Viva la libertad project», una clara referencia al slogan del presidente argentino, que termina todos sus discursos gritando «Viva La Libertad Carajo» o VLLC. Tras este aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda LLEGÓ A TREPAR POR ENCIMA DE LOS US$4.000 MILLONES, IMPULSADA POR UNOS 40.000 COMPRADORES, SEGÚN LOS EXPERTOS.

Sin embargo, en apenas unas horas el valor de $LIBRA se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante. Pasada la medianoche en Argentina, Milei borró su publicación y posteó un nuevo mensaje en X, que decía:

«HACE UNAS HORAS PUBLIQUÉ UN TWEET, COMO TANTAS OTRAS INFINITAS VECES, APOYANDO UN SUPUESTO EMPRENDIMIENTO PRIVADO DEL QUE OBVIAMENTE NO TENGO VINCULACIÓN ALGUNA. NO ESTABA INTERIORIZADO DE LOS PORMENORES DEL PROYECTO Y LUEGO DE HABERME INTERIORIZADO DECIDÍ NO SEGUIR DÁNDOLE DIFUSIÓN (POR ESO HE BORRADO EL TWEET)».

Sin embargo, su explicación no evitó que estallara un enorme escándalo político, cuyas dimensiones recién se conocieron ayer lunes, tras el reinicio de las actividades en Argentina luego del fin de semana.

LOS IMPLICADOS Y SU RELACIÓN CON EL PRESIDENTE

Uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA es el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures.

El domingo, Davis subió un comunicado y un video a sus redes sociales en los que dijo que es un asesor del presidente Milei y que está «trabajando con él y su equipo» en proyectos de tokenización de activos en Argentina.

El pasado 30 de enero el experto estadounidense se reunió con Milei en la Casa Rosada con el propósito de «acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial», según señaló el propio presidente en un post que publicó tras el encuentro.

Davis aseguró que EL «PATROCINADOR PRINCIPAL» DE $LIBRA ES JULIÁN PEH, un emprendedor tecnológico de Singapur fundador de KIP Protocol, quien también se reunió con Milei en octubre, y quien ha responsabilizado a Kelsen Ventures del fracaso de la nueva cripto.

Sobre $LIBRA, Davis señaló que «definitivamente el lanzamiento no salió como estaba planeado», pero negó una de las principales acusaciones que han surgido sobre el token, y es que se trató simplemente de una estafa a través de una maniobra conocida en inglés como rugpulling, en la que se crea una criptomoneda y se le da valor a través de inversores y promotores, solo para luego retirar todo el dinero.

Davis aseguró que volverá a darle «liquidez» a $LIBRA reinvirtiendo unos US$100 millones de fondos, incluyendo el dinero obtenido a través de los honorarios cobrados, y llamó a todas las plataformas de cripto que ofrecieron el token a hacer lo mismo.

En cuanto al repentino desplome del criptoactivo, responsabilizó al presidente por haberle quitado su apoyo al proyecto, quitándole credibilidad.

«Sus socios habían conseguido su apoyo público en el lanzamiento y me habían asegurado que su respaldo continuo estaba garantizado», dijo.

Estos «socios» a los que mencionó serían Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders con los que Milei trabajó en el pasado, antes de pasar a la política.

EL IMPACTO POLÍTICO Y LEGAL

Apenas explotó el escándalo, sectores de la oposición presentaron tanto demandas judiciales contra el presidente como pedidos de que sea llevado a juicio político por su presunta participación en una «MEGAESTAFA».

Según la denuncia penal, que ayer lunes recayó en la jueza federal María Romilda Servini, MILEI HABRÍA INTEGRADO UNA «ASOCIACIÓN ILÍCITA» QUE ESTAFÓ «A MÁS DE 40.000 PERSONAS CON PÉRDIDAS DE MÁS DE 4.000 MILLONES DE DÓLARES».

Servini, de 88 años, lleva lo que muchos consideran el juzgado más poderoso de Tribunales, ya que además de temas penales también es el único con competencia en asuntos electorales.

La jueza acumulará la demanda original con otras que se presentaron durante el fin de semana contra el presidente por los presuntos delitos de estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de Ética Pública.

En tanto, LA COALICIÓN PERONISTA-KIRCHERNISTA UNIÓN POR LA PATRIA Y EL SOCIALISMO ANUNCIARON QUE AVANZARÁN CON UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO EN EL CONGRESO. La medida, que primero deberá ser analizada en comisión, requerirá la aprobación de dos tercios de los votos de la cámara de Diputados para avanzar.

Otro sector de la oposición informó que solicitará la creación de una comisión especial investigadora, para lo que se requiere mayoría simple.

«El presidente fue partícipe necesario de una estafa millonaria», declaró Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria, a la radio AM750.

«Requiere una investigación profunda para saber qué se hizo con ese dinero, quiénes se beneficiaron, si ese dinero tiene que ver con la campaña electoral de La Libertad Avanza», sostuvo, en referencia al partido de Milei.

Por su parte, el gobierno, que negó de forma oficial cualquier vínculo con $LIBRA, tomó dos medidas ante el escándalo.

Por un lado, le dio «intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente», según se comunicó desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X.

Por otra parte, Milei anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación (a cargo de Karina Milei, hermana y brazo derecho del mandatario) y tendrá la función de analizar el caso.

La UTI estará compuesta por representantes de organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos.