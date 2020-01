“Milechi” mostró su “totó” a contraluz

Dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores de Instagram. La diosa Milett “Milechi” Figueroa sorprendió a todo el mundo con una candente historia donde muestra la silueta de su espectacular cuerpo en un vídeo no apto para cardiacos.

No para de derrochar sensualidad

La exintegrante de “Esto es guerra” publicó un vídeo donde aparece de espaldas y en bikini en una habitación a oscuras. Situada cerca al balcón, su cuerpo se deja iluminar por la luz exterior, creando un impactante efecto donde aparece a contraluz. Pese a que prácticamente se le ve a oscuras, deja mucho a imaginar.

Uno de los personajes que quedó impactada por el trabajado cuerpo de “Milechi” fue Carla García. La hija del fallecido expresidente Alan García Pérez, utilizó una reciente foto de Milett para elogiar su belleza con una broma a sí misma.

“Les juro por lo más sagrado que yo estaba pensando ‘ahora que me sacaron la muela y no puedo comer sólidos seguro que bajo por lo menos medio kilo’. Cuando vi este story de Milett, ahora voy a llamar para que un motociclista traiga siete litros de fudge porque la vida no vale nada”, indicó Carla García de Manera jocosa.

Milett Figueroa continúa de vacaciones por Estados Unidos y aún no ha dado detalles de su regreso a Perú. Por lo pronto, se conoce que intentará abrirse paso en México, donde pretende incursionar en la actuación y así tener experiencia internacional.