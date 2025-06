Miguel Uribe empeora por sangrado cerebral

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue trasladado este lunes de urgencia para una cirugía neuroquirúrgica tras detectarse un “sangrado intracerebral agudo”.

Así lo informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde permanece hospitalizado desde el atentado que sufrió el 7 de junio.

Según el segundo parte médico, divulgado por solicitud de su familia, el equipo médico tomó la decisión “por evidencia clínica e imagenológica de sangrado intrecerebral”, lo que obligó a una intervención inmediata.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay tras ser víctima de un atentado el pasado sábado.

Si bien la salud del congresista no presenta mejoría, está estable, por lo que el mandatario de izquierda aseguró que su recuperación no se puede explicar con la ciencia.

Leer también [Éxodo en Teherán por ataques causa caos vehicular]

“Lo que está pasando con el estado de salud del senador Miguel Uribe no se puede explicar por la ciencia. Un católico dirá milagro. Yo diría: tanta energía del pueblo junta pensando en que viva, no en que muera, da lo que la ciencia no nos da (…) Según la ciencia debería estar muerto con muerte cerebral. Y lo que está pasando es que se está recuperando. Espero que lo logre”, manifestó.

“Espero que Miguel Uribe se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos. No quiero más gente muerta en Colombia por su manera de pensar”, sostuvo.