Michael Burga reconoció pagos a Qali Warma, según su abogado

Luis Capuñay, abogado de Michael Burga, precisó que su patrocinado se encuentra colaborando con la investigación que lo involucra por el presunto delito de organización criminal.

Luis Capuñay, abogado de Michael Burga, hijo de Nilo Burga, el fallecido dueño de la empresa Frigoinca, señaló que su patrocinado ha aceptado la tesis del Ministerio Público, que lo investiga por el presunto delito de organización criminal, y ha reconocido pagos a trabajadores de Qali Warma.

«No caigamos en el aventuramiento que he leído por ahí de decir que es colaborador eficaz. No lo es. Una colaboración eficaz es un tema distinto, un procedimiento especial. Al yo hablar de una colaboración estoy diciendo que él no se está oponiendo a la realización de actos de investigación.

Él está dando todas las facilidades de que se acceda a los dispositivos electrónicos, está dando su declaración, está participando en diligencias de reconocimiento de documentos. Y no está contradiciendo la teoría del Ministerio Público«, mencionó.

«Él está reconociendo algunos documentos donde se acreditan los pagos que se habrían efectuado los trabajadores de Qali Warma. Él ha reconocido el día de ayer en una diligencia abierta que se han efectuado pagos a trabajadores de Qali Warma«, agregó.

Más adelante, Capuñay mencionó que su patrocinado no descarta la posibilidad de acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Y agregó que entre los involucrados se encuentran desde trabajadores de primer nivel hasta el propio director del programa, el vocero presidencial Fredy Hinojosa.