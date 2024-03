Mi Perú contrató al hermano de consejero pese a estar prohibido

Por: Pablo Carranza

Gestión del alcalde Irvin Chávez está otra vez en el ojo de la tormenta

El director del portal digital “Callao Al Día”, Manuel Rivera, denunció que la Municipalidad Distrital de Mi Perú contrató indebidamente durante el 2023 a un funcionario de nombre José Alberto Amaya Bullón, quien estaba impedido de contratar con el Estado debido a que es hermano del actual consejero regional del Callao, Juan Carlos Amaya Bullón, algo que la ley lo prohíbe absolutamente.

En declaraciones a La Razón, el comunicador basó su manifestación en el informe N°019-2023-2-6217-AOP de la Contraloría General de la República, que en su contenido reporta que la referida comuna contrató mediante órdenes de servicio al mencionado empleado como “Especialista Administrativo y Empresarial de la Subgerencia de Promoción Empresarial” y como “Asistente de Tesorería”.

¿Qué ha sucedido con la Municipalidad de Mi Perú?

La Contraloría hizo una observación de la contratación de José Alberto Amaya, hermano del consejero regional por Mi Perú Juan Carlos Amaya Bullón, en la Municipalidad de Mi Perú y hace un informe donde dice que esa contratación tiene impedimento de prestar servicios al Estado porque los consejeros regionales tienen rango como si fueran congresistas de la República por lo que sus familiares directos no pueden contratar con ninguna municipalidad. Estaríamos hablando de la ley de nepotismo porque no pueden contratar a los familiares directos con ninguna municipalidad y todavía está en proceso de que pueda ser vacado el consejero regional. Pero, más allá del tema de la vacancia, ¿qué favoritismo tuvo el consejero regional para que su hermano pueda trabajar en la gestión de Irvin Chávez? Anteriormente, no había trabajado, solamente trabajó en la municipalidad cuando ha sido elegido su hermano. Podemos sospechar que podría haber un direccionamiento de una contratación de parte del alcalde y el consejero Amaya. Por eso la Contraloría hace un informe de que este familiar no puede contratar con el Estado. Inclusive, en el informe de la Contraloría que detallamos ahí con las hojas, ahí sale el parentesco y la foto del papá y la mamá para poder ver la relación que sí son familiares directos del consejero regional que no ha podido contratar con el Estado.

¿Sabe si es que el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez tiene algún grado de amistad con el consejero regional Juan Carlos Amaya?

Lo que pasa es que el señor de Amaya es del partido del Faro y el señor Irvin Chávez es de Alianza para el Progreso. La relación que los une es, uno, porque son vecinos y, dos, porque obviamente si tú necesitas algo para tu distrito para que te puedan aprobar un presupuesto en el gobierno regional del Callao, él alcalde trabaja de la mano con el consejero regional para que le aprueben los presupuestos que necesita, tal vez para alguna obra específica. Entonces, él le puede decir: “yo te apoyo con tu proyecto para ver y sacar un presupuesto para que el gobierno regional te dé un presupuesto y a cambio puedes también apoyarme con mi familiar y dale chamba”.

Ahora ¿cuántas órdenes de servicio o de qué trabaja el señor José Alberto Amaya en la comuna de Mi Perú?

El señor estaba en el área de tesorería, el área más delicada de una municipalidad porque es para pagos a proveedores y todo ese tipo de cosas. En el informe de la Contraloría indica qué cargo tenía y todo el tema y desde ahí se cortó ya el pago de la contratación de esa persona porque la Contraloría lo detectó y por eso se le manda un documento al alcalde para que sepa y tome acciones y lo retire porque estaba impedido de contratar con el Estado.

¿Cuánto tiempo el hermano del regidor laboró en la municipalidad de Mi Perú?

Todo el 2023, desde que comenzó entonces la actual gestión, eso significa que el hermano no trabajaba en la municipalidad de Mi Perú. Una vez que Juan Carlos Amaya gana la elección para ser consejero regional, desde ahí recién consigue el trabajo. Ósea, no sería algo ilegal si es que el hermano tal vez hubiese trabajado primero en la municipalidad o fuera un trabajador estable de la misma.