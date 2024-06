Metropolitano colapsa por bus malogrado

En el primer día laboral de la semana, cientos de usuarios del Metropolitano reportaron demoras de más de media hora en diversas estaciones del Metropolitano debido a que uno de los buses se malogró en la Estación Caquetá.

Los usuarios se quejaron de que no llegaban buses por lo que no podían llegar a sus centros de labores, de estudios, consultas médicas o a otras actividades que tenían programada en la mañana.

“La estación UNI está colapsando, se malogró hace 30 min un carro en estación Caquetá y hasta ahora no dan solución, más de una hora haciendo cola”, dijeron los usuarios.

Otro pasajero dijo que en el paradero de la Plaza Dos de Mayo llevaba esperando media hora y no pasaba la línea D.

Leer también [Juan Sheput: “La JNJ es un fracaso: está muy politizada y debe ser reemplazada”]

Las quejas también llegaron desde la Estación Naranjal donde no cabía un pasajero más. “Me encuentro en la estación Naranjal esperando el expreso 10 más 40 minutos y no llega ningún bus de sur a norte”, señaló la pasajera. La ATU informó que la unidad en mención tuvo que ser remolcada.