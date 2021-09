Melissa Paredes confiesa que sufre de una inusual enfermedad

Melissa, la participante en Reinas del Show, contó la causa de sus mareos continuos y cómo lleva la situación.

Melissa Paredes casi de descompone en Reinas del Show. Luego de este hecho, la conductora de América Hoy habló sobre la rara enfermedad que padece. Esta le genera continuos mareos que le causan vomito y falta de equilibrio.

Tengamos en cuenta que en la primera gala del programa de la presentadora de televisión, Gisela Valcárcel, tuvo un ligero desvanecimiento que dejó preocupado a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, este alarmante momento sirvió para que Melissa Paredes acudiera al doctor para someterse a los respectivos chequeos médicos. A raíz de esto, la exreina de belleza logró dar con su diagnóstico final.

“Fui al otorrino y me diagnosticaron vértigo postural del oído derecho, que son unos cristales que se desacomodan, no están en sus canales. Me hicieron un procedimiento y tomo pastillas cada ocho horas”, aseveró Melissa Paredes.

La artista, quien dejó la sentencia en Reinas del Show, comentó que no fue al doctor en su momento, ya que creía que los mareos no eran graves. “Me pasaba en pocas ocasiones, pensé que era relacionado con el estrés. No le di importancia”.

Sin embargo, cuando comenzaron con las grabaciones de la novela Dos Hermanas, producción en la que participó junto a Mayella Lloclla, el vértigo fue cada vez más fuerte y seguido.

“Como grabamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, había mucho estrés, pensé que era por eso”, añadió.

El padecimiento que tiene en el oído derecho se agravó al ingresar al reality de América Televisión. Esto se debe a que cada presentación debía mover todo el cuerpo al ritmo de la música.

No obstante, ahora que ya sabe que sufre de vértigo postural, Melissa Paredes asegura que puede controlar los episodios con la medicación recetada por su doctor.

“En esta (última) gala me sentí feliz, tranquila y radiante. En cuanto a mis mareos ya estoy medicada… eso es lo que me faltaba para tener seguridad en la pista”, reiteró la concursante de Reinas del Show.

“No estoy al 100%, estoy al 70%, pero antes me giraba todo el set, ahora hay un pequeño remezón. Ahora al bailar puedo sonreír y mirar a las cámaras”, expresó más aliviada.