´Melcochita’ enfrenta delicado estado de salud

El popular humorista peruano sigue internado en el Hospital Rebagliati y espera ser dado de alta la próxima semana.

Pablo Villanueva, conocido por todos como ‘Melcochita’, atraviesa un complicado momento de salud. Desde hace algunos días, el querido comediante permanece hospitalizado en el Hospital Rebagliati tras sufrir una grave infección respiratoria que afectó sus bronquios.

En una reciente entrevista desde el centro médico, ‘Melcochita’ compartió detalles sobre su delicada situación. Contó que comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y molestias en la garganta, lo que lo llevó a buscar atención médica de inmediato. “Me sentía muy mal, con mucho dolor. Los médicos me advirtieron que no debía continuar trabajando, porque mi vida corría peligro. Podía morir, estaba realmente mal”, reveló el artista durante una conversación con un programa de televisión.

El comediante, quien ha hecho reír a generaciones de peruanos con su característico humor, confesó que durante los momentos más críticos de su enfermedad sintió que su vida estaba en riesgo. “Vi una luz hermosa”, recordó, y añadió que en esos momentos solo pensaba en sus hijos, lo que le dio fuerzas para seguir luchando.

Afortunadamente, su estado de salud ha mostrado señales de mejoría, y los médicos estiman que podría recibir el alta médica en los próximos días, aunque aún se mantiene bajo observación. ‘Melcochita’ no perdió la oportunidad de expresar su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido de sus seguidores y del público en general. “Me he quedado sorprendido con todo el apoyo, las oraciones y el amor que me han brindado. Eso me ha ayudado a recuperarme”, comentó emocionado.

Para aquellos que deseen apoyar al reconocido cómico durante este difícil momento, se ha habilitado una cuenta bancaria y métodos de transferencia móvil a nombre de su esposa, Monserrat Del Pilar Seminario. Los datos para colaborar son los siguientes:

– Yape o Plin: 997887445 (Monserrat Del Pilar Seminario)

– Cuenta BBVA: 001103170200608007 (Monserrat Del Pilar Seminario)

– Cuenta Interbancaria: 01131700020060800757 (Monserrat Del Pilar Seminario)

La comunidad sigue pendiente de la recuperación de ‘Melcochita’, un ícono del humor peruano que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular del país.