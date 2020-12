Mejoran frecuencia de trenes del Metro de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ante el incremento de usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para mejorar la frecuencia de la llegada de los trenes, a fin de reducir el tiempo de espera de los pasajeros.

La ATU implementa esta medida para reducir tiempo de espera de pasajeros en época navideña

Esta medida, que ya se encuentra en ejecución, se realizará de lunes a sábado hasta el 31 de diciembre, desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m., y los domingos y feriados desde las 5:30 a.m. hasta las 10 p.m.

De lunes a viernes durante las horas punta, entre las 5:30 a.m. y las 10 a.m., y entre las 4 p.m. y las 9 p.m., el tiempo que esperarán los usuarios para abordar será de solo tres minutos. De igual manera sucederá los días sábados, entre las 6 a.m. y las 10 a.m.

En otros horarios, la espera de los trenes será de entre 4 y 6 minutos, mientras que los domingos y feriados, los usuarios esperarán entre 7 y 10 minutos para movilizarse.

La ATU recuerda que todos los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao deben usar mascarilla y protector facial no solo para ingresar a los trenes, sino también a cualquiera de las estaciones.