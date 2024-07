“MEF debe destinar parte del crédito suplementario para más Fonavistas”

PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, LUIS LUZURIAGA, PIDE PARTIDA PRESUPUESTAL PARA SEGUIR DEVOLVIENDO

Por: Pablo Boggiano B.

El pasado jueves 11 de julio, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó la solicitud del ejecutivo para que se otorgue créditos suplementarios por 3 mil millones de soles para el financiamiento de gastos asociados a la reactivación económica, el debate sobre los aspectos técnicos se verán en la comisión permanente mañana jueves. Ante ello, Luis Luzuriaga Garibotto, presidente de la comisión Ad Hoc Fonavi, solicitó tanto a la PCM, al MEF y al Congreso de la República, incluir partidas presupuestales para continuar con la devolución de las aportaciones postergadas posiblemente para agosto.

El principal representante de los fonavistas sostiene que son casi 3, 500 millones de soles lo que se necesitarán según la propia estimación del MEF para cumplir con la actualización de las aportaciones y cumplir con el cronograma 2024.

-¿Qué están haciendo los fonavistas para poder lograr que la devolución no se postergue hasta el mes de agosto?

El problema de la devolución está de acuerdo a los recursos existentes. Lo que nosotros hemos solicitado, requerimos al MEF y al Congreso de la República es que se actualice un crédito suplementario para dar continuidad a los pagos dado que se está adelantando sobre una cantidad que tiene la comisión en sus cuentas y que se acumuló durante la pandemia, por eso hubo esa considerable cantidad de 2, 300 millones pero ya se han pagado 550 millones y ya estamos en 1, 800 millones, entonces ¿qué cosa sucede? Tenemos casi un millón de fonavistas aún por hacerle su devolución, desde el año 2014 al 2019 se pagó a un millón cien mil, los 10.69 soles; es el capital digamos, es lo que podríamos llamar el capital, pero como las nuevas normas restituyen el pago de intereses y la actualización con la tasa de interés, lo que se ha hecho es actualizar ese capital.

Ese pago que se hizo el 2014 al 2019, actualizarlos y hacer el REINTEGRO, eso nos lleva a que muchos van a cobrar 2 mil soles más, 3, mil, 4 mil hasta 6 mil en cuanto a actualización, y aquellos que tienen aportaciones van a cobrar 20 mil, 22 mil soles, evidentemente ese dinero va quedar exiguo para atender al millón de fonavistas que hay que devolverles, toda su actualización y a los que ya tiene aportaciones, devolverles sus aportaciones actualizadas, hay un déficit.

¿Cuánto dinero incluye esta primera etapa del proceso de devolución?

El valor total actualizado que ha fijado el MEF, sus técnicos y los técnicos de la PCM, el valor de la actualización del dinero que se repartió entre 2015 y 2019 de 2, 300 millones es 5, 500 millones de soles; entonces, la primera etapa que es el adelanto, el “adelanto reintegro” que era actualización del capital de los 10.69 soles por mes que se entregó el año 2015 a 2019 es 5,580 millones de soles.

Evidentemente si tenemos, empezamos con 2, 300 millones, nos va faltar 3, 500 millones, así es: suma, resta, así de sencillo es, eso es lo que nos va a faltar, entonces, eso se ha venido pidiendo el 2023, el 2024 que nos adelanten ese dinero para ir cumpliendo con esta primera etapa que es REINTEGRAR LA ACTUALIZACIÓN, de los que ya recibieron un primer adelanto el año 2015 al 2019; y a los que tienen aportaciones, los nuevos, actualizarles sus aportaciones y devolverles su capital actualizado.

“MEF ALEGA QUE HAY RECESIÓN, PERO PIDE CRÉDITO AL CONGRESO”

¿Qué les ha respondido el MEF respecto a los más de 3 mil millones que tendrán que integrar para las actualizaciones?

Nos han dicho del MEF que es imposible que se pueda dar recursos ‘porque estamos en recesión, y al estar en recesión no hay inversión, no hay movimiento económico y no hay ingresos vía tributos que permitan financiar el presupuesto y poder tener recursos este tipo de situaciones, no hay dinero, estamos desfinanciados, no sabemos cómo se van a comportar las inversiones, la actividad económica en estos meses, es imposible’. Sin embargo, han pedido un crédito suplementario de 3 mil millones de soles, lo mismo que estamos pidiendo nosotros para completar este primer tramo de la devolución con el reintegro de la actualización de lo que recibieron 1’ 100, 000 fonavistas del 2015 al 2019, ese crédito suplementario se va discutir este jueves en el Congreso de la República.

Nosotros estamos llamando la atención de los congresistas para que también vean el tema fonavista, no es un tema de capricho, nosotros no hemos dicho: ‘¡oiga, dénos 3 mil millones’ ¡no!, los mismos técnicos del MEF determinaron que para poder reintegrar la actualización de lo que se entregaron en la 19 listas era necesario tener 5, 580 millones, esa cifra la han establecido ellos, no nosotros, ellos han establecido esa cifra que se necesita para cubrir esta primera etapa de reintegrar la actualización.

Ahora que estamos en este tema, no quieren, ¿qué cosa hacen? Hacen que la PCM, a través de su secretaría técnica, como dicen ‘no hay recursos, necesitamos que estos 2, 300 millones se vayan entregando por partes para que de aquí hasta diciembre haya continuidad en la devolución’, eso es lo que ellos dicen, ‘ya en noviembre veremos cuánto vamos asignar para el próximo año’. Eso no es así, no es así, hay todo un compromiso, hay una ley, hay normas, que nos obliga a tener que devolver de forma inmediata el dinero del Fonavi.

El tema del crédito suplementario se verá mañana jueves, ¿a quién se ha solicitado ese crédito suplementario, a la PCM, o al Congreso?

Lo hemos enviado a la Presidencia de la República, a la PCM, lo hemos enviado al MEF, a la Comisión de Presupuesto y a los congresistas.

“NECESITAMOS ESE DINERO PARA LAS DEVOLUCIONES”

¿Cuál es el protocolo que se sigue: quién lo solicita y quién lo autoriza o deniega?

El único autorizado a solicitar el crédito suplementario es el MEF, ellos tienen que proponerlo, nadie más, no puede proponerlo ni la presidente, ni el congreso, nosotros hemos hecho todo un trabajo ahí, para sensibilizar, la responsabilidad le corresponde al MEF y resulta que ahora nos dice que no hay, y en menos de 24 horas aprueban un crédito suplementario de 3 mil millones, lo que se tiene que debatir en el congreso es para qué se va utilizar esos 3 mil millones de soles.

¿Y para qué se ha solicitado ese otro crédito suplementario?

Para inversión y hacer un aumento a la 20530

-El MEF propone este crédito suplementario y el congreso se encarga de aprobarlo

Exactamente, entonces nosotros decimos: así como se está aprobando para la 20530, igual tiene que darse para los fonavistas,

-La presidenta Dina Boluarte dijo que les daría 50 millones y nunca los dio

Nunca los dio, porque esos 50 millones eran supuestamente para empezar la devolución el 2023, y si faltaba plata para eso, se agarraban eso 50 millones, como entramos al tema del adelanto, dijimos: ‘para que se adelante pues el dinero’, y respondieron que ‘no, que la ley dice que se tiene que entregar primero el certificado con el monto completo y a partir de ahí se empieza a devolver, por partes, el total, pero a partir de ahí’, no hay certificados de pago parciales, nos demoró hacer la ley un año, comenzó el 21 de diciembre del año pasado, evidentemente no nos iba a faltar plata porque estaban los 2, 300 millones intactos ahí, cómo no iba a faltar plata, se agarraron la plata.

-Y si no se aprueba dar parte del tema del crédito adicional para ustedes, ¿repercute en la devolución que en el peor de los casos empiece en agosto como ellos han dicho?

Efectivamente va repercutir, porque no se va a poder devolver su reintegro a los que ya cobraron la primera vez, a la quienes ya recibieron la primera vez, pero ya tienen aportaciones.

-Si el crédito no se da, ustedes utilizaran obviamente lo que tienen en caja.

La idea es avanzar hasta los mayores de 60 años, cómo vamos avanzar de aquí hasta el 2025, ¿cuándo empezó este proceso? desde la ley 31173 que se aprobó el 2021, 4 años para que se cumpla esa ley, por lo menos hasta los mayores de 60 años este 2024 tengan su plata y de ahí para adelante se va a tener que trabajar el tema de las aportaciones como dice la norma.

