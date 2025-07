Tilsa Lozano respondió con todo contra Jackson Mora luego que este perdió los papeles con un reportero de su programa y lanzó fuertes insultos. La conductora de TV enfatizó que a ella no le causa gracia estar mencionándolo en su espacio.

“Creáme que a mí no me agrada tocar estos temas, creeme que si estuviera en mi potestad eliminaría todas las notas que mencionan al señor Jackson Mora. No me causa gracia mencionar que invitó a esta, a aquella, que fui cornuda”, sostuvo en La Noche Habla.

Tilsa no dudó en minimizar lo que su exesposo diga de ella o de La Noche Habla. “Yo no voy a caer en el juego de nadie. Así como a él le llega al p… mi programa, a mí me llega al p… lo que él diga”, sentenció.

