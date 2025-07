Matan de 20 disparos a mujer en Manchay

Una mujer de 25 años fue víctima de un brutal ataque a pocos metros del parque Las Mercedes, en Manchay. Su ex pareja, quien conducía el vehículo, salió ileso.

Leer también [Lo asesinan en su auto en SJL]

El crimen ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. del jueves último, cuando un auto interceptó la unidad en la que viajaba Rocío Pilar Gutiérrez como copiloto. Según testigos, dos sujetos armados descendieron y abrieron fuego sin mediar palabra. Se hallaron más de 20 casquillos en la escena; Rocío recibió al menos cinco impactos y uno de ellos cerca del corazón. Aunque alcanzó a pedir ayuda, falleció minutos después.

El conductor del vehículo, Alex Carlos Costa Santiago, de 28 años, resultó ileso a pesar de la ráfaga de balas. La familia de la joven cuestionó esa situación y asegura que el ataque no iba dirigido a ella.

Leer también [Gobierno plantea que medios emitan Himno Nacional 2 veces al día]

Una de sus tías señaló que Rocío no tenía enemigos y que su ex pareja ya había sufrido amenazas antes. Otra pariente afirmó: “No es casualidad que a él no le haya caído ni una bala”. “Vengo aquí y, luego, me entero que fueron 25 disparos, de los cuales a él no le cayó ninguno. Qué raro que no le haya caído nada a él y a mi prima todo. Tengo entendido que lo están tomando como testigo y, para mí, es un implicado más”, declaró un familiar de Rocío Pilar Gutiérrez. Las investigaciones, ya iniciadas, determinarán el móvil del crimen y los involucrados.