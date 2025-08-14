Matan a empresario avícola en Ancón

Gran conmoción ha causado el asesinato a sangre fría de un empresario dedicado a la venta de huevos en el distrito de Ancón, al norte de Lima.

El crimen ocurrió el martes último, en el sector Variante, en la asociación Lomas de Ancón. El hombre salía de su casa en su camioneta, cuando fue interceptado por sicarios, que le dispararon múltiples veces. Consumado el asesinato, los atacantes huyeron raudamente en un vehículo, con rumbo desconocido.

Fuentes de la investigación identificaron al fallecido como Milton Javier Luciano Tena, de 43 años.

Leer también [Delincuentes detonan explosivo en bus en Carabayllo]

Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a este homicidio, no descartándose un ajuste de cuentas o un crimen vinculado al cobro de cupos extorsivos. Lamentablemente, los ataques armados se han vuelto cosa habitual en Lima. En las últimas horas, una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública, en el distrito de Villa El Salvador; mientras que, en el Rímac, un trabajador de una obra civil fue baleado por sujetos desconocidos.