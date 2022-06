María del Carmen Alva “Los únicos ociosos están en el Ejecutivo”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó la polémica frase que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, en Huaral, quien señaló que la hambruna afectará “a los ociosos”. La titular del Parlamento señaló que “los únicos ociosos están en el Ejecutivo donde se cambian ministros todos los meses”.

“El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo que no hace nada por el pueblo y que cambian de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata que no llega a ningún compromiso“, dijo.

Recientemente, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció durante un evento público en el Norte Chico sobre la crisis alimentaria que alertaron instituciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).