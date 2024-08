María Corina rechaza gobernar con dictador

La líder de la opositora, María Corina Machado no está a favor de la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la repetición de elecciones o la formación de un gobierno de coalición en Venezuela.

Machado explicó que no es posible comparar la situación de su país con la de otras naciones en las que, según sus declaraciones, los funcionarios del gobierno no están involucrados en actividades criminales.

“Este no es el caso de Venezuela”, dijo Machado, dejando claro que en su país existe una situación muy particular debido a la implicación de miembros del régimen en asuntos criminales Su rechazo se basó en la percepción de que las propuestas de Lula no se ajustan a la realidad venezolana.

“Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición”, mencionó. “Ambos han sido grupos democráticos no involucrados en temas criminales y este no es el caso”. Con esta declaración, destacó la falta de similitud con otros ejemplos de coalición en el mundo.