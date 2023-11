Margot Palacios defiende a Cerrón

Pese a estar varias semanas como prófugo de la justicia, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, justificó y hasta defendió que Vladimir Cerrón, líder del partido al que ella pertenece, se siga escondiendo de la justicia.

“No, como usted lo ha dicho, para cualquier ciudadano (es de obligatorio cumplimiento la sentencia), pero el secretario general (de Perú Libre) no es cualquier ciudadano, es el secretario de un partido político que está siendo perseguido”, manifestó Margot Palacios.

“Lo que resuelve el Poder Judicial con respecto al aeródromo Wanka no hay pruebas objetivas que puedan determinar que se haya cometido el delito correspondiente”, añadió.

Palacios también dijo que el PJ no justificó la sentencia. “Al no haber pruebas que puedan determinar esa sentencia, nosotros no creemos que haya garantías en este momento del Poder Judicial de poder trabajar de manera objetiva y transparentemente”, indicó.