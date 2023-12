Magistrado del TC pidió anular indulto a Fujimori

MANUEL MONTEAGUDO SEÑALA QUE DEBE SER ANALIZADO POR LOS 6 MIEMBROS

Luego de varios días que Alberto Fujimori saliera en libertad, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez, envió un oficio al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, solicitándole que en la próxima sesión del colegiado, se examine la posibilidad de declarar nula la resolución que restableció el indulto humanitario concedido al expresidente.

“El auto de fecha 04.12.2023, incurre en una objetiva causal de nulidad al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del Pleno”, se indica en el documento.

En un comunicado remitido al presidente del TC, el magistrado argumentó que la decisión debió ser analizada por los seis integrantes que componen el pleno del organismo, en lugar de ser abordada únicamente por cuatro de ellos.

La resolución del indulto con la firma de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco (vicepresidenta) y Gustavo Gutiérrez, además de Helder Domínguez, quien expresó su discrepancia mediante un voto en contra.

“Aquí no me estoy refiriendo a la salud del señor Fujimori y a la situación personal, este es un problema mucho mayor y grave. Hemos sido elegidos para tomar decisiones como Tribunal Constitucional, no a través de tres personas”, sentenció el magistrado.

Leer también [JNE abrió las puertas a Antauro Humala]

Asimismo, Monteagudo destacó que el auto del 21 de noviembre de 2023 carecía de la posición del Tribunal Constitucional respecto a las implicaciones legales de la resolución de la Corte IDH.