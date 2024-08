Magistrada Luz Pacheco: “Nosotros no dimos el indulto”

Luz Pacheco, recalcó que el hecho que se haya validado el indulto a Fujimori, no le exime de la condena que se le ordenó.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, precisó que el expresidente Alberto Fujimori, sigue estando condenado, sin embargo, jurídicamente hicieron lo correcto al permitir su libertad debido a que el indulto ya se había registrado. Asimismo, consideró que el pedido de la Corte Interamericana para que no realizara la medida, no tenía mucho sentido.

“Nosotros no dimos el indulto, ya había sido dado. Lo que correspondía era ejecutar la sentencia a pesar de esta invocación de la Corte Interamericana. Si se va a afirmar que cuando indultan a alguien se está negando el acceso a la justicia de aquel que fue víctima de esa persona que estaba en la cárcel, entonces no habría indultos. El indulto trae consigo que aquella persona que ha cometido un delito se le remite la condena, pero sigue siendo un delincuente indudablemente. Además (Fujimori) no está rehabilitado, no ha pagado (la reparación civil)“, indicó mediante un programa local.

Por su parte, pacheco asentó sentirse “desconcertada” debido a las recientes noticias con respecto a la candidatura presidencial de Alberto Fujimori y su pensión vitalicia.

“Es desconcertante. No pensé que tendría ese perfil después de todo lo vivido, pero ya es una opinión muy personal porque no sé si la decisión de que sea candidato es un deseo de la hija o él, es una manera de desagravio, pero después vendrá lo jurídico: si podrá inscribirse o no. Va en otro nivel“, agregó.

Asimismo, Luz Pacheco, también se manifestó sobre la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y recalcó que la normal es retroactiva, “Lo que está claro en la Constitución que ninguna ley penal tiene aspecto retroactivo solamente si es beneficiosa para la persona. Entonces lo que se ha establecido en esta ley es que a partir del 2002, que se confirmó lo del estatuto de Roma, es que en el Perú se reconoce este tipo de delitos, lo que haya habido antes no se había podido tipificar porque no estaba en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha hecho la ley es recordar lo que ya estaba previsto y establecido, no es que haya creado algo nuevo”, sentenció.