Magaly no suelta a Dayanita y la sigue chancando

El último fin de semana, Dayanita contó en el programa de Ernesto Pimentel que solo tuvo contrato por dos años y los otros tres años que estuvo en el equipo de Jorge Benavides fue un trato de palabra, esto fue lo que no le gustó nada a Magaly Medina, pues a pesar de haber sido separada por una indisciplina, sigue hablando del lugar que le dio trabajo por cinco años.

No le parece que siga hablando de “JB en ATV”

Para la popular “Urraca” Dayanita “siempre ha sido desubicada”. Asimismo, señaló que no ve con buenos ojos que la comediante haya esperado tanto para recién quejarse de Jorge Benavides y aconsejando que si no se dijo en el momento es mejor ya no tocarlo.

Según la ‘urraca’, Dayanita buscó quedar como la víctima, pese a que cometió una indisciplina: “Ella se victimizó, que es lo que acostumbra a hacer cada peruano que conocemos últimamente. No hay nadie que quiera ganar el corazón de los peruanos sin lagrimones”.

Por su parte, la esposa de Jorge Benavides Karin Marengo, quien se desempeña como

Productora del programa cómico rechazó las declaraciones de Dayanita.

“No está bien que no hable bien del lugar que le dio tanto tiempo trabajo, el dejar entrever algo… nosotros siempre la hemos tratado con mucho respeto y cuidado, como a todos nuestros talentos, nunca hemos estado en escándalos. De todo corazón que le vaya bien, lamentablemente no se portó bien con nosotros y tiene derecho a seguir trabajando”, comentó Marengo a un diario local.

Como sabemos, Dayanita fue retirada de “JB en AtV” por faltar a los ensayos y no contestar su teléfono para presentarse a las grabaciones, pese a que recibió varias llamadas de atención.