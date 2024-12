Magaly Medina se pronuncia sobre la polémica de sus ‘urracos’

Magaly Medina se pronuncia sobre la polémica generada por sus reporteros hacia Gabriela Serpa en el podcast Puro Floro

La noche del viernes 20 de diciembre, Magaly Medina abordó la controversia que involucra a tres reporteros de su programa Magaly TV La Firme: John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz. Los periodistas fueron duramente criticados luego de que, durante su participación en el podcast Puro Floro, hicieron llorar a Gabriela Serpa al mencionar que habían visto fotos y conversaciones íntimas de la actriz.

Magaly aclaró que, aunque los tres reporteros pertenecen a su equipo, el podcast opera de manera independiente a su programa. “El podcast está hecho por tres reporteros que pertenecen a mi programa. Sin embargo, ellos están ejerciendo el periodismo con un desconocimiento absoluto de algunas reglas mínimas”, afirmó la conductora. Medina calificó la actitud de Gianfranco Pérez como inaceptable, quien, en el podcast, había asegurado haber visto fotos íntimas de Serpa. “Él extralimitó lo que se puede decir en una conversación”, añadió.

La conductora también criticó a Tirado y Díaz por no haber detenido a su compañero. “Ni siquiera ellos, que son más pensantes, pudieron impedir lo que dijo”, expresó, cuestionando el comportamiento de los tres reporteros. “Hay un montón de podcast y canales de YouTube que se creen irreverentes y más que los de Hablando Huevadas, pero el facilismo los está llevando a cometer grandes errores”, manifestó.

Sanciones

Magaly Medina dejó entrever que los tres reporteros han sido reprendidos por los directivos de ATV, aunque no confirmó si fueron despedidos. “Hemos tenido una conversación con él [Gianfranco Pérez], nos dijo que no tenía noción de lo que dijo. Blufeó de manera irresponsable”, explicó. La conductora señaló que la responsabilidad también recae sobre Tirado y Díaz, quienes no intervinieron para frenar la situación.