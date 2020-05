Magaly Medina no le quiere dedicar ni 5 minutos a Janet Barboza

Luego de que la “Reina de las movidas”, Janet Barboza, tildara de “fracasada” a la conductora de espectáculos Magaly Medina por emitir un reportaje sobre el nuevo trabajo de su pareja Miguel Bayona. La ‘Urraca’ decidió salir a hablar y ponerle punto final a este enfrentamiento.

La figura de ATV, afirmó que debe ser complicado que el único trabajo oficial de la pareja de Janet Barboza sea “cargar carteras”, estas declaraciones en vez de apaciguar, será el inicio de otra broncaza entre ambos personajes.

“Supongo que a cualquier mujer le duele que su pareja solo le sirva para cargarle las carteras y el maletín de maquillaje. Yo no podría tener a mi lado un hombre así. Necesito admirar a alguien para amarlo y respetarlo”, expresó.

Sin embargo, luego de lanzar la piedra, la popular “Urraca” atinó a decir que no va a hablar de personas que no le “interesan”.

“Prefiero no hablar de gente que no me interesa. Hay varios angurrientos de cámaras por estos días y no voy a contribuir con darles 5 minutos de luz”, finalizó.

Como se recuerda, ambas figuras del espectáculo protagonizaron un espectáculo desagradable en el set de “Magaly tv la firme” y trajo como resultado varias críticas por parte del público.