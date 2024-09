Magaly Medina lanza indirecta a ‘Peluchin’ y Gigi por involucrarla con Andrés Hurtado

La conductora regresó a su programa en vivo para dar frente a los que la cuestionan

Magaly Medina reapareció en su programa el lunes 23 de septiembre, enojada y lista para aclarar las cosas a los que arremetieron en contra de ella al incolucrarla con el caso de Andrés Hurtado. Mencionó que no tiene nada que temer y lanzó indirecta a los conductores de Amor y Fuego.

Desde que sucedio el caso de Andrés Hurtado, los presentadores de Willax, cuestionaron a Magaly Medina por no haber hablado del tema. Además, cuestionaron el viaje que realizó y coincidió con el detenemiento de ‘Chibolin’.

“Estoy en vivo, por si acaso, no estoy haciendo el programa desde Miami, desde la clandestinidad, porque yo no tengo nada que ocultar, nada que temer, por lo que dicen un par de sedicioso, terroristas, que por supuesto, son monitos con metralleta, que al no poder nunca denunciar algo con pruebas, tirar barro es muy fácil”, indicó Magaly Medina

Leer más

Mencionó a una persona que siempre la ataca, “un loquito que tiene un medio de comunicación” dando alusión que se refería a ‘Peluchin’.

Por qué viajó

Magaly mencionó que su viaje no tiene nada que ver con el caso de Andrés Hurtado, ya que lo tenía planeado desde hace dos semanas.

“Yo pido un permiso a un juzgado para viajar, con el día que voy a ir y el día que voy a salir. Decían, ‘cómo, no está en vivo’. El programa del jueves, era grabado. Grabado a las 9 a.m., porque mi vuelo salió 1:30 p.m. de Lima, del día jueves. La gente se hace historias macabras en la cabeza. Yo siempre afronto, doy la cara, nunca le huyo a nada, ni a la cárcel. ¿Hui del Perú después de la cárcel? ¿Lo hice? Solo las ratas lo hacen”, aclaró molesta.

Además, menciona que no se reunió con las hijas de ‘Chibolin’ como muchos usuarios en las redes vienen diciendo.