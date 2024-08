Magaly Medina: “Ella estaría embarazada de seis semanas”

Magaly Medina, comentó que la exchica reality Genesis Tapia estaría embarazada; esto luego de conocerse que la bailarina ingresó de emergencia a una clínica tras sufrir una crisis de salud severa.

La modelo Génesis Tapia, fue ingresada de emergencia en la Clínica San Gabriel– ubicado en el distrito de San Miguel, tras sufrir una crisis de salud severa, en el que estaría relacionado con un intento de atentar contra su vida. Dicha noticia fue expuesta por la conductora Magaly Medina mediante su programa de televisión, quien reveló detalles alarmantes sobre la situación de la exchica reality.

Conforme a lo informado por la presentadora de televisión, quien recibió la información, Genesis habría sido admitida tras ingerir una cantidad significativa de sedantes, lo que conllevó a los médicos a realizarle un lavado gástrico.

LEE TAMBIÉN:

En tanto, Magaly explicó como se enteraron de la hospitalización de Génesis Tapia. “Luego nos hemos enterado de que el día de hoy Génesis Tapia fue ingresada a la clínica San Gabriel. Esto fue por una información que nos llegó al ‘Chismefóno’. Nosotros llegamos a la clínica y pudimos ver al esposo Kike Márquez a eso de la 1 de la tarde, quien estaba en la recepción de la clínica,” comentó Medina.

Asimismo, se indicó que, conforme a los análisis médicos, la exchica reality, se encontraría en estado de gestación, lo que añade una capa adicional de complejidad y preocupación a su delicado estado emocional. Ante ello, la conductora también abordó la gravedad de la situación médica de Tapia.

“Al ‘Chismefóno’ nos ha llegado mucha información, alguna que no vamos a difundir, porque si bien es cierto, a veces nos pasa unos documentos que parecen legales y ciertos, pero no, no nos compete a nosotros dar esa información. Pero lo que sí nos ha llegado es que ella habría ingresado porque habría ingerido una cantidad determinada de sedantes y habrían tenido que hacerle un lavado gástrico. También nos han informado que, según los análisis del médico que la ha tratado, ella estaría embarazada de 6 semanas,” añadió Medina.