Magaly le dio de alma a gerente de Alianza por insulto

Tras la difusión de las imágenes de los futbolistas Jean Deza y Carlos Ascues en una fiesta nocturna el último sábado, Magaly Medina se refirió al audio donde el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, insultó a la conductora de televisión.

“Ahora voy a ampayar a sus jugadores con más ganas”, manifestó molesta

“Sí claro, ellos (los involucrados en el ‘ampay’) estaban con permiso y era su día libre. Han estado en su casa y no han ido a ningún sitio. No hubo algún escándalo. Lo que pasa es que Magaly (Medina) es una con***“, se le escuchó decir a Zevallos.

Ante la difusión de este audio, la “urraca” respondió con todo a Gustavo y le dijo que ahora “ampayará con más ganas”.

“Los únicos que son unos ‘CSM’ son Jean Deza y Carlos Ascues, y todos los borrachos y juergueros que tienen en sus filas, no yo. No maten al mensajero, irrespetuosos, por eso los seguiré ampayando con más ganas”, manifestó.

Pide Disculpas

A través de sus redes sociales Gustavo Zevallos pidió disculpas pues es una persona que merece respeto.

“Quiero explicar un poco el audio que apareció, es un audio mío, el respeto hacia la señora Magaly Medina de parte mía y del club es total. Yo no he dado ninguna declaración pública, fue un comentario en un chat, no lo he debido hacer, lo lamento. No tengo por qué hacer un comentario con el calificativo que apareció, fue una conversación entre amigos, no me justifico y es una señora que merece el respeto y me gustaría que este tema quede zanjado”, aclaró.

Como se sabe, el programa “Magaly TV: La Firme” difundió imágenes de Jean Deza y Carlos Ascues, futbolistas de Alianza Lima, en una fiesta realizada en el distrito de San Miguel el pasado sábado 11 de enero.

Las reacciones frente al video no se hicieron esperar y fueron mayormente negativas, debido a que los deportistas figuran como las nuevas contrataciones del equipo blanquiazul y se encuentran en plena pretemporada.