Magaly elogió a Jefferson Farfán por reconocer que le fueron infiel

Al ser consultado sobre qué consejo le daría a su tío ‘Cuto’ Guadalupe por haber sido engañado, la respuesta del futbolista sorprendió a muchos

En una reciente entrevista en el programa “Estás en todas” de Natalie Vértiz, el futbolista Jefferson Farfán abordó el delicado tema de la infidelidad de manera franca y sorprendente. Durante la conversación, la modelo consultó sobre qué consejo le daría a su tío, Luis Guadalupe, quien enfrentó una situación similar.

En medio de las risas, la respuesta de ‘El 10 de la calle’ fue inesperada y directa: “¿Tú eres mala, no? ¿Qué consejo le voy a dar a mi tío Cuto si yo también fui adornado? ¿Qué consejo voy a dar si a mí también me cag…? Eso no se hace ah”, fue el comentario del deportista en entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

La periodista elogió su sinceridad, resaltando que es la primera vez que reconoce abiertamente estas situaciones. Además, señaló que ‘La foquita’ ahora responde preguntas personales e íntimas sin problema, indicando que prefiere burlarse de sí mismo y reírse de sus experiencias pasadas.

Por otro lado, Magaly dejó entrever que la razón por la que han vuelto a ser amigos, Farfán y su tío, podría ser porque anteriormente se habían distanciado considerablemente, posiblemente debido a conflictos pasados, y en el que estaría involucrada su expareja, Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia felicitó a la ‘Foquita’ por su paternidad

Yahaira Plasencia, ahora incursionando como conductora de televisión, concedió una entrevista donde abordó el tema de su expareja, Jefferson Farfán. La salsera en una entrevista tras enterarse de que había sido padre nuevamente, no dudó en enviarle sus saludos

Leer también: