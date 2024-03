Jefferson Farfán señaló quién es su elegido cómo el ’10’ de Perú

En su programa vía Youtube, Farfán opinó qué jugador debería llevar la ’10’ de la selección peruana y “descartó” el número para Peña.

Jefferson Farfán, el exfutbolista que ha destacado por su programa ‘Enfocados’, volvió a sorprender al tener como invitado estelar a Yoshimar Yotún, jugador de Sporting Cristal. Durante la entrevista, Farfán no dudó en compartir anécdotas y opiniones junto a Yotún, uno de los futbolistas peruanos más reconocidos en la actualidad, mientras él mismo está retirado de la actividad.

Una de las revelaciones más llamativas fue cuando Farfán habló sobre quién debería llevar la camiseta ’10’ de la Selección Peruana, considerando que durante muchos años él fue quien lució ese número con orgullo.

“No está el ‘Cholo’ (Christian Cueva), ¿quién sería el otro ’10’? Un ’10’ picante…”, planteó Farfán, a lo que Yoshimar Yotún respondió que en la actualidad Sergio Peña sería la mejor opción. Sin embargo, la ‘Foca’ intervino para expresar su opinión.

Farfán explicó por qué considera que Peña no debería llevar ese dorsal porqué no es su posición en el campo y manifestó su preferencia por que Piero Quispe tenga esa responsabilidad, recordando su propio inicio en la Selección Nacional. Yotún añadió que Quispe ya no es “Pierito” y que está en una liga y equipo de buen nivel, refiriéndose a su actual club, Pumas.

Como anécdota, Farfán recordó que la ’10’ en la Selección se la otorgó Pablo Bengoechea, destacando el momento en que le entregó la responsabilidad de liderar al equipo.

