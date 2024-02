Magaly critica a Guerrero por su trato a las conductoras de Latina

Magaly Medina aconsejó a Alicia Retto y Fátima Aguilar que ningún hombre, aún sea futbolista, debería rexaltarse durante una entrevista

Tras la manifestación pública de su malestar por parte del futbolista Paolo Guerrero hacia el Club César Vallejo en Trujillo, debido a su negativa de rescindir su contrato a pesar de los continuos mensajes de extorsión dirigidos a su familia, Magaly Medina comenzó su programa del viernes 16 de febrero expresando su desaprobación.

La presentadora no vaciló en calificarlo como “berrinchudo“. También mencionó a la madre de Guerrero, Doña Peta, quien salió en defensa de su hijo y advirtió a los directivos del club, especialmente al señor Acuña, sobre las posibles consecuencias de presionar a su hijo para que juegue en el equipo.

Doña Peta destacó el impacto que esta situación podría tener en la carrera futbolística de Paolo Guerrero y en la selección nacional, resaltando la importancia de que Perú participe en futuros mundiales.

“No van a acabar con la carrera de mi hijo”, indicó. “Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema”, indicó.

Defiende a conductoras de ‘Latina Noticias’

Magaly Medina también comentó sobre la entrevista que Paolo Guerrero concedió en ‘Latina Noticias‘, donde terminó perdiendo los estribos con las periodistas Alicia Reto y Fátima Aguilar. El pasado 16 de febrero, las comunicadoras abordaron el tema de actualidad, pero se enfrentaron a una actitud visiblemente molesta por parte del deportista.

“Vamos a verlo con Alicia Reto y Fátima Aguilar en Latina, se desconoció, era un patán hablando”, dijo la periodista de ATV.

Después de destacar la inapropiada actitud del futbolista peruano, señaló que la clara intención de Paolo Guerrero es victimizarse para que el club de César Acuña lo libere de su contrato. No obstante, considera que debe asumir la responsabilidad como adulto, ya que el club también sufriría pérdidas si no cumple con sus compromisos contractuales.

Magaly Medina tuvo al comentarista deportivo Paco Bazán en su set para discutir el tema. Antes de concluir la conversación, envió un mensaje a las conductoras de Latina Noticias, Alicia Reto y Fátima Aguilar.

“La próxima, Alicia Retto y Fátima Aguilar, que un hombre te levante la voz así, estás en tu casa y ningún hombre puede venir a faltar el respeto por más Paolo Guerrero que se llame, ‘un momento bájeme la voz señor Guerrero o saben qué, sácalo del aire’. Lógico”, sostuvo.

